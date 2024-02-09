Брінк: до Києва приїхала двопартійна делегація конгресменів США

До України прибула група членів Конгресу Сполучених Штатів – про це заявила посолка США в Києві Бріджит Брінк 9 лютого.

«Рада привітати в Києві двопартійну делегацію Конгресу США на чолі з головою комітету з розвідки Майком Тернером», – повідомила вона.

Дипломатка додала, що до складу делегації на чолі з республіканцем Тьорнером увійшли члени Палати представників: республіканці Френч Гілл та Зак Нанн і демократи Джейсон Кроу та Абіґейл Спанберґер.

Напередодні Сенат Конгресу США, більшість у якому мають представники Демократичної партії, 8 лютого проголосував за початок роботи над пакетом допомоги Україні, Ізраїлю та іншим союзникам Сполучених Штатів.

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У США вже кілька місяців не вдається погодити надання Україні 61 мільярда доларів через протидію з боку республіканців у Конгресі. Сенат США 7 лютого не зміг проголосувати за законопроєкт, який, серед іншого, передбачав додаткові кошти для України.

Президент Джо Байден різко розкритикував республіканців після того, як сенатори від Республіканської партії заблокували просування двопартійної угоди з питання кордону і пакету допомоги союзникам США.