У Польщі прокоментували заяву Трампа щодо країн НАТО

У Польщі прокоментували заяву колишнього президента США Дональда Трампа про намір заохочувати Росію нападати на членів НАТО.

Глава польського уряду Дональд Туск в мережі X зауважив, що Дуда вважає Трампа «людиною, яка дотримується слова». Очевидно, що ця «вірність слову» має стосуватись і фрази Трампа: «Я заохочуватиму Росію атакувати країни НАТО».

Відтак, додав Туск, «ці слова Трампа треба обговорити під час зустрічі Дуди з членами уряду Польщі на так званій Кабінетній нараді», яку Дуда призначив на 13 лютого.

Критично щодо слів Трампа висловилися також інші члени уряду Туска. Зокрема, віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш написав, що девіз НАТО «один за всіх, усі за одного» є «конкретним зобов’язанням для всіх членів Альянсу».

«Підрив довіри до країн-членів означає послаблення всього Північноатлантичного альянсу. Жодна виборча кампанія не є приводом, аби грати з безпекою Альянсу», – наголосив Косіняк-Камиш.

Очільник МВС Польщі Марцін Кєрвінський підкреслив, що Трамп «прямо закликає» віддати Європу президенту Росії Володимиру Путіну.

«У його світі поняття Альянсу зводиться до торгу. Це той самий політик, про повернення якого до влади мріє PiS (Право і Справедливість). Цікаво, чи прокоментує це якось президент Дуда?», – написав Кєрвінський.

Тим часом, як зазначив президент країни Анджей Дуда, «союз Польщі і США має бути сильним, незалежно від того, хто зараз перебуває при владі в країнах».

«Я завжди так діяв, і буду діяти в цьому дусі, поважаючи всіх наших партнерів у США. Образа половини американської політичної сцени не служить ані нашим економічним інтересам, ані безпеці Польщі», – підкреслив Дуда.

Він додав, що «Польща за останні вісім років веде мудру і далекоглядну політику, витрачаючи на оборону 4% ВВП, завдяки чому країна є і буде в безпеці».

Раніше Трамп заявив, що попередив союзників по НАТО про наміри заохочувати напади Росії на країни, які, за його словами, є «порушниками» і роблять недостатні внески на оборону. Трамп сказав про це, виступаючи на мітингу в штаті Південна Кароліна 10 лютого.

Згадуючи про зустріч з лідерами НАТО, він процитував президента неназваної «великої країни», який, за словами Трампа, запитав у нього: «Сер, якщо ми не платимо і на нас напала Росія – ви захистите нас?»

«Я кажу: «Ви не платили? Ви порушник?» Він сказав: «Так, припустимо, що це сталося». Ні, я б не захищав вас. Насправді, я б заохочував їх робити все, що їм заманеться. Ви повинні платити», – заявив Трамп.

Заяви Трампа пролунали на тлі того, як у США вже кілька місяців не вдається погодити надання Україні 61 мільярда доларів через протидію з боку республіканців у Конгресі. Сенат США 7 лютого не зміг проголосувати за законопроєкт із посилення міграційної політики, який також передбачав додаткові кошти для України, Ізраїлю й Тайваню.

Після цього, 8 лютого, Сенат проголосував за початок роботи над пакетом допомоги Україні, Ізраїлю та іншим союзникам Сполучених Штатів.

Водночас у делегації Конгресу, яка прибули до України, 9 лютого заявили, що у Палаті представників та Сенаті американського Конгресу є переважна підтримка схвалення допомоги України. Про це сказав голова Постійного спеціального комітету Палати представників США з розвідки, республіканець Майк Тернер під час брифінгу в Києві.

Як Білий дім, так і Київ наголошують на критичній важливості продовження військової допомоги Україні. Про це також йшлося під час недавньої зустрічі президента США Джо Байдена і канцлера Німеччини Олафа Шольца.