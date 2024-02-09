«Реабілітація нацизму» – російський активіст позивається до Путіна через слова про Гітлера

Політичний активіст Сергій Антонов звернувся до Слідчого комітету Росії з заявою про порушення кримінальної справи проти президента Росії Володимира Путіна за статтею про реабілітацію нацизму. На думку Антонова, в інтервʼю колишньому телеведучому Fox News Такеру Карлсону Путін виправдовував Гітлера, заявивши, що Польща нібито змусила нацистську Німеччину на неї напасти.

У заяві Антонов наводить цитати з інтервʼю Путіна: «Поляки загралися і змусили Гітлера розпочати Другу світову війну» та «чому почалася війна 1 вересня 1939 року саме з Польщі: вона була незговірливою – Гітлеру нічого не залишалося при реалізації його планів, як розпочати війну з Польщею».

Антонов вказує, що ці висловлювання були поширені у ЗМІ та соціальних мережах. Він вказує, що бачить у цьому ознаки злочину, вчиненого особою «з використанням свого службового становища та з використанням засобів масової інформації», і вимагає розпочати дослідчу перевірку.

Сергій Антонов – голова обʼєднання «Комітет-2024», який має на меті «делегітимізацію путінського режиму». Раніше «Комітет-2024» звертався до ЦВК з вимогою відмовити Путіну в реєстрації на майбутні президентські вибори, вказуючи на численні порушення під час збирання підписів.

Антонов – політтехнолог, член руху «Вільна Удмуртія». У 2022 році він висувався на пост глави Удмуртії від Партії відродження Росії, але зняв свою кандидатуру, пославшись на порушення під час виборчої кампанії. Після цього він залишив Росію, побоюючись переслідувань.