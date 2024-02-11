Трамп заявив, що заохочував би Росію нападати на членів НАТО, які не дотримуються виплат на оборону

Колишній президент США, фаворит на висування на нових виборах від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що попередив союзників по НАТО про наміри заохочувати напади Росії на країни, які, за його словами, є «порушниками» і роблять недостатні внески на оборону.

Трамп сказав про це, виступаючи на мітингу в штаті Південна Кароліна 10 лютого.

Згадуючи про зустріч з лідерами НАТО, він процитував президента неназваної «великої країни», який, за словами Трампа, запитав у нього: «Сер, якщо ми не платимо і на нас напала Росія – ви захистите нас?».

«Я кажу: «Ви не платили? Ви порушник?» Він сказав: «Так, припустимо, що це сталося». Ні, я б не захищав вас. Насправді, я б заохочував їх робити все, що їм заманеться. Ви повинні платити», – заявив Трамп.

У Білому домі засудили цю заяву, назвавши її «жахливою і безглуздою» і такою, що ставить під загрозу національну безпеку США й глобальну стабільність.

Заяви Трампа пролунали на тлі того, як у США вже кілька місяців не вдається погодити надання Україні 61 мільярда доларів через протидію з боку республіканців у Конгресі. Сенат США 7 лютого не зміг проголосувати за законопроєкт із посилення міграційної політики, який також передбачав додаткові кошти для України, Ізраїлю й Тайваню.

Після цього, 8 лютого, Сенат проголосував за початок роботи над пакетом допомоги Україні, Ізраїлю та іншим союзникам Сполучених Штатів.

Водночас у делегації Конгресу, яка прибули до України, 9 лютого заявили, що у Палаті представників та Сенаті американського Конгресу є переважна підтримка схвалення допомоги України. Про це сказав голова Постійного спеціального комітету Палати представників США з розвідки, республіканець Майк Тернер під час брифінгу в Києві.

Як Білий дім, так і Київ наголошують на критичній важливості продовження військової допомоги Україні. Про це також йшлося під час недавньої зустрічі президента США Джо Байдена і канцлера Німеччини Олафа Шольца.