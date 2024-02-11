Сенат США усунув «останню процедурну перешкоду» до схвалення допомоги Україні

Сенат США 11 лютого проголосував за «подолання останньої процедурної перешкоди» і наблизив остаточне голосування законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, яке відбудеться «найближчими днями».

«За» остаточне голосування висловилися 67 сенаторів, а 27 були проти.

Вісімнадцять республіканців підтримали законопроєкт після того, як Дональд Трамп розкритикував його, заявивши, що «іноземна допомога має надаватися у формі кредиту».

Відомо також, після ухвалення Сенатом законопроєкт буде переданий до контрольованої республіканцями Палати представників, де на нього чекає «невизначене майбутнє».

Законопроєкт може просуватися швидше, якщо демократи і республіканці домовляться про прискорення його розгляду. Але поки що такої домовленості не досягнуто.

Документ включає 61 млрд доларів для України, 14 млрд доларів для Ізраїлю в його війні проти «Хамасу» і 4,83 млрд доларів на підтримку партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, і стримування агресії з боку Китаю.

Законопроєкт також передбачає надання 9,15 млрд. доларів гуманітарної допомоги «цивільному населенню в Газі та на Західному березі річки Йордан, в Україні та інших конфліктних зонах по всьому світу».

У США вже кілька місяців не вдається погодити надання Україні 61 мільярда доларів через протидію з боку республіканців у Конгресі. Сенат США 7 лютого не зміг проголосувати за законопроєкт із посилення міграційної політики, який також передбачав додаткові кошти для України, Ізраїлю й Тайваню.

Після цього, 8 лютого, Сенат проголосував за початок роботи над пакетом допомоги Україні, Ізраїлю та іншим союзникам Сполучених Штатів.

Водночас у делегації Конгресу, яка прибули до України, 9 лютого заявили, що у Палаті представників та Сенаті американського Конгресу є переважна підтримка схвалення допомоги України. Про це сказав голова Постійного спеціального комітету Палати представників США з розвідки, республіканець Майк Тернер під час брифінгу в Києві.

Як Білий дім, так і Київ наголошують на критичній важливості продовження військової допомоги Україні. Про це також йшлося під час недавньої зустрічі президента США Джо Байдена та канцлера Німеччини Олафа Шольца.