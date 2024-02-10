Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Сенат США наблизився до розгляду законопроєкту, який передбачає допомогу Україні

Багато республіканців хочуть укласти угоду з лідером більшості в Сенаті, демократом Чаком Шумером, щоб дозволити внесення поправок до законодавства в обмін на більш швидкі дії. На фото: Чак Шумер виступає на пресконференції, 6 лютого 2024 року
Багато республіканців хочуть укласти угоду з лідером більшості в Сенаті, демократом Чаком Шумером, щоб дозволити внесення поправок до законодавства в обмін на більш швидкі дії. На фото: Чак Шумер виступає на пресконференції, 6 лютого 2024 року

Сенат США 9 лютого наблизився до ухвалення законопроєкту, який передбачає надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95,34 мільярда доларів.

Сенат проголосував 64-19 за просування законопроєкту на один крок у низці попередніх голосувань, які можуть затягнутися на наступний тиждень, якщо лідери партій не зможуть домовитися з законодавцями про прискорення розгляду.

Під час голосування документ підтримали 14 республіканців.

Законодавці очікують, що наступний процедурний крок буде зроблено на рідкісній недільній сесії. Навіть якщо документ пройде розгляд у Сенаті в неділю, цей пакет все одно чекає невизначене майбутнє в Палаті представників, де республіканці становлять більшість.

Посолка України в США Оксана Маркарова подякувала Сенату за цей «крок вперед».

«Сенат 9 лютого продовжив дебати по законопроєкту HR 815 про міжнародну допомогу США, який передбачає асигнування у розмірі 60,06 млрд доларів для допомоги Україні, а також допомогу іншим державам. За рішення про розгляд законопроєкту по суті (motion to proceed) проголосували 64 сенаторів при необхідних 51, проти проголосували 19 сенаторів», – написала вона у фейсбуці.

Посолка зауважила, що наразі вже офіційно зареєстровано 70 поправок до цього проєкту закону.


Як пише Reuters, багато республіканців хочуть укласти угоду з лідером більшості в Сенаті, демократом Чаком Шумером, щоб дозволити внесення поправок до законодавства в обмін на більш швидкі дії. Але інші республіканці, які відкидають передбачену законопроєктом допомогу Україні у розмірі 61 мільярд доларів, пообіцяли затягувати розгляд якомога довше.

Республіканці наполягали на тому, щоб допомога Україні супроводжувалася положеннями про безпеку американсько-мексиканського кордону, і відкинули двопартійну угоду про кордон після того, як колишній президент Дональд Трамп, лідер партії, виступив проти цієї угоди.

Деякі з цих законодавців тепер сподіваються запропонувати власні поправки, щоб зупинити потік мігрантів до США, тоді як інші хочуть відмовитися від положень про гуманітарну допомогу та обмежити іноземну допомогу лише озброєнням.

У США вже кілька місяців не вдається погодити надання Україні 61 мільярда доларів через протидію з боку республіканців у Конгресі. Сенат США 7 лютого не зміг проголосувати за законопроєкт із посилення міграційної політики, який також передбачав додаткові кошти для України, Ізраїлю й Тайваню.

Після цього, 8 лютого, Сенат проголосував за початок роботи над пакетом допомоги Україні, Ізраїлю та іншим союзникам Сполучених Штатів.

Водночас у делегації Конгресу, яка прибули до України, 9 лютого заявили, що у Палаті представників та Сенаті американського Конгресу є переважна підтримка схвалення допомоги України. Про це сказав голова Постійного спеціального комітету Палати представників США з розвідки, республіканець Майк Тернер під час брифінгу в Києві.

Як Білий дім, так і Київ наголошують на критичній важливості продовження військової допомоги Україні. Про це також йшлося під час недавньої зустрічі президента США Джо Байдена та канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG