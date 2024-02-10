Сенат США наблизився до розгляду законопроєкту, який передбачає допомогу Україні

Сенат США 9 лютого наблизився до ухвалення законопроєкту, який передбачає надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95,34 мільярда доларів.



Сенат проголосував 64-19 за просування законопроєкту на один крок у низці попередніх голосувань, які можуть затягнутися на наступний тиждень, якщо лідери партій не зможуть домовитися з законодавцями про прискорення розгляду.



Під час голосування документ підтримали 14 республіканців.



Законодавці очікують, що наступний процедурний крок буде зроблено на рідкісній недільній сесії. Навіть якщо документ пройде розгляд у Сенаті в неділю, цей пакет все одно чекає невизначене майбутнє в Палаті представників, де республіканці становлять більшість.

Посолка України в США Оксана Маркарова подякувала Сенату за цей «крок вперед».



«Сенат 9 лютого продовжив дебати по законопроєкту HR 815 про міжнародну допомогу США, який передбачає асигнування у розмірі 60,06 млрд доларів для допомоги Україні, а також допомогу іншим державам. За рішення про розгляд законопроєкту по суті (motion to proceed) проголосували 64 сенаторів при необхідних 51, проти проголосували 19 сенаторів», – написала вона у фейсбуці.

Посолка зауважила, що наразі вже офіційно зареєстровано 70 поправок до цього проєкту закону.



Як пише Reuters, багато республіканців хочуть укласти угоду з лідером більшості в Сенаті, демократом Чаком Шумером, щоб дозволити внесення поправок до законодавства в обмін на більш швидкі дії. Але інші республіканці, які відкидають передбачену законопроєктом допомогу Україні у розмірі 61 мільярд доларів, пообіцяли затягувати розгляд якомога довше.



Республіканці наполягали на тому, щоб допомога Україні супроводжувалася положеннями про безпеку американсько-мексиканського кордону, і відкинули двопартійну угоду про кордон після того, як колишній президент Дональд Трамп, лідер партії, виступив проти цієї угоди.



Деякі з цих законодавців тепер сподіваються запропонувати власні поправки, щоб зупинити потік мігрантів до США, тоді як інші хочуть відмовитися від положень про гуманітарну допомогу та обмежити іноземну допомогу лише озброєнням.

У США вже кілька місяців не вдається погодити надання Україні 61 мільярда доларів через протидію з боку республіканців у Конгресі. Сенат США 7 лютого не зміг проголосувати за законопроєкт із посилення міграційної політики, який також передбачав додаткові кошти для України, Ізраїлю й Тайваню.

Після цього, 8 лютого, Сенат проголосував за початок роботи над пакетом допомоги Україні, Ізраїлю та іншим союзникам Сполучених Штатів.

Водночас у делегації Конгресу, яка прибули до України, 9 лютого заявили, що у Палаті представників та Сенаті американського Конгресу є переважна підтримка схвалення допомоги України. Про це сказав голова Постійного спеціального комітету Палати представників США з розвідки, республіканець Майк Тернер під час брифінгу в Києві.

Як Білий дім, так і Київ наголошують на критичній важливості продовження військової допомоги Україні. Про це також йшлося під час недавньої зустрічі президента США Джо Байдена та канцлера Німеччини Олафа Шольца.