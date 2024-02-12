Боррель про заяви Трампа: НАТО не може бути альянсом «у меню»

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що НАТО не може бути альянсом «у меню», який працює залежно від настрою президента США.

Так він прокоментував заяву колишнього президента США і можливого кандидата на нових виборах голови держави Дональда Трампа, який сказав, що попередив союзників по НАТО про наміри заохочувати напади Росії на країни, які, за його словами, є «порушниками» і роблять недостатні внески на оборону.

«Дозвольте мені висловитися з сарказмом. Протягом цієї кампанії ми ще побачимо і почуємо дуже багато речей. Давайте серйозно: НАТО не може бути оборонним альянсом «в меню», не може бути альянсом, який залежатиме від настрою президента США. Це не може бути «так, ні, так, завтра залежатиме від того, хто ви». Давайте бути серйозними», – сказав Боррель 12 лютого в Брюсселі.

«Він існує або не існує», – зауважив Боррель, додавши, що не збирається продовжувати коментувати «будь-яку дурну ідею», яка виникає під час президентської кампанії в США.

Слова Трампа викликали критику Білого дому, де його заяву назвали «жахливою і безглуздою» і такою, що ставить під загрозу національну безпеку США й глобальну стабільність.

Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що «розмови про те, що члени оборонного альянсу не будуть захищати один одного, підривають спільну безпеку». Крім того, за його словами, такі заяви «ставлять під загрозу життя американських і європейських солдатів».

Протягом свого чотирирічного терміну президентства Трамп часто критикував НАТО і навіть погрожував вивести США з альянсу.