Трамп просить Верховний суд США втрутитися в його справу про імунітет

Дональд Трамп звернувся до Верховного суду США, наполягаючи на своєму позові, відхиленому судами нижчих інстанцій, про те, що він має імунітет від судового переслідування за спробу скасувати свій програш на виборах 2020 року, оскільки він був президентом, коли вчиняв ці дії.

Трамп попросив суддів призупинити рішення колегії з трьох суддів Апеляційного суду округу Колумбія, яка відхилила його позов про імунітет.

«Без імунітету від кримінального переслідування інститут президентства, яким ми його знаємо, припинить своє існування», – написали адвокати Трампа, повторюючи аргументи, які досі не мали успіху у федеральних судах.



Як зауважує агенція АР, подання призупиняє те, що могло б стати знаковим кримінальним процесом над колишнім президентом, поки найвища судова інстанція країни вирішує, що робити далі. Трамп дотримався крайнього терміну, щоб попросити суддів втрутитися, який встановив федеральний апеляційний суд у Вашингтоні, коли відхилив претензії і постановив, що судовий процес може продовжуватися.

Призначена на 4 березня дата судового розгляду справи Трампа у федеральному суді у Вашингтоні за чотирма кримінальними пунктами була відкладена, а нова дата ще не призначена.

У серпні 2022 року Дональда Трампа звинуватили у справі про спробу зберегти владу після поразки на виборах 2020 року. Зокрема, обвинувачення вважає, що Трамп намагався втрутитися у підрахунок голосів, навмисно поширюючи неправдиві відомості про фальсифікації, а також збирався завадити конгресу підтвердити, що вибори виграв Джо Байден.

Сам Трамп не визнав провини, а його захист наполягає, що він має «необмежений імунітет», оскільки звинувачення стосуються дій, вчинених ним під час перебування на посаді президента.

У грудні 2023 року окружний суддя США Таня Чуткан відхилила два клопотання про припинення кримінального переслідування Трампа. У своєму рішенні суддя заявила, що колишні президенти можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності, як і будь-які інші громадяни.