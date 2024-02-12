У Білому домі відреагували на заяву Трампа про НАТО

У Білому домі відреагували на заяву фаворита на висування на виборах президента США від Республіканської партії Дональда Трампа про те, що він заохочував би Росію нападати на членів НАТО, які не дотримуються виплат на оборону.

«Я не можу говорити про те, що було сказано під час передвиборчої кампанії. Все, що я можу сказати, це те, що за цього конкретного президента, президента Байдена, як Верховного головнокомандувача, НАТО зараз став актуальнішим, сильнішим, більшим, ніж будь-коли раніше», – сказав на брифінгу речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, відповідаючи на запитання щодо реакції Білого дому на заяву Трампа.

Він зауважив, що, звичайно, НАТО перебуває в авангарді, коли йдеться про середовище безпеки на європейському континенті.

«І саме про це має говорити американський президент – про зміцнення альянсів і партнерств, надсилання потужного сигналу, особливо членам НАТО, про те, наскільки серйозно ми ставимось до наших зобов’язань за П’ятою статтею. І ви чули це від президента Байдена: «Ми будемо захищати, якщо знадобиться, кожен дюйм території НАТО», – додав Кірбі, зауваживши, що «це те, що повинен говорити головнокомандувач США, коли йдеться про НАТО».

Виступаючи на мітингу в штаті Південна Кароліна 10 лютого, колишній президент США та нинішній кандидат на республіканську номінацію Дональд Трамп заявив, що попередив союзників по НАТО про наміри заохочувати напади Росії на країни, які, за його словами, є «порушниками» і роблять недостатні внески на оборону.

Заяви Трампа пролунали на тлі того, як у США вже кілька місяців не вдається погодити надання Україні 61 мільярда доларів через протидію з боку республіканців у Конгресі. Сенат США 7 лютого не зміг проголосувати за законопроєкт із посилення міграційної політики, який також передбачав додаткові кошти для України, Ізраїлю й Тайваню.