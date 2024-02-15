Путін про війну проти України: «шкода, що не почали раніше»

Президент Росії Володимир Путін, коментуючи хід війни проти України, заявив, що шкодує, що РФ «не розпочала активних дій раніше». Як повідомила російські служба Радіо Свобода, Путін сказав про це пізно ввечері 14 лютого в інтерв’ю ведучому телеканалу «Росія 1» Павлу Зарубіну.

«Єдине, про що ми можемо шкодувати, – це про те, що не розпочали активних дій раніше», – сказав він.

Інтерв’ю стосувалося переважно розмови Путіна з американським журналістом Такером Карлсоном, що відбулася 6 лютого. Коментуючи підсумки розмови і реакцію на неї глядачів, президент Росії назвав Карлсона «небезпечною людиною», яка спеціально вибрала таку тактику, щоб не почути під час розмови «гострі відповіді». За словами Путіна, він готувався до інших питань і збирався відповідати «гостро», що додало б інтерв’ю потрібну «специфіку». В результаті, як сказав російський президент, він «повного задоволення не отримав».

Також Путін, відповідаючи на репліку Зарубіна про нібито можливий арешт Карлсона в США, заявив, що «це було б непогано», оскільки тоді «ліберально-демократична диктатура, яка яскраво представлена в сьогоднішньому правлячому класі Америки, показала би своє справжнє обличчя».

При цьому президент Росії, відповідаючи на запитання, який із голів США для нього вигідніший: нинішній президент Джо Байден чи його попередник Дональд Трамп, відповів: «Байден. Він – людина більш прогнозована».

У 2019 році звіт комітету з розвідки Сенату США виявив, що Росія активно втручалася у президентські вибори в США 2016 року, намагаючись допомогти Трампу, який тоді переміг Гілларі Клінтон.

Напередодні агентство Reuters із посиланням на свої джерела повідомило, що Сполучені Штати Америки відмовилися обговорювати пропозицію президента Росії Володимира Путіна щодо припинення вогню в Україні з метою заморожування війни.

За даними співрозмовників агентства, Кремль пропонував заморозити військові дії на нинішніх лініях зіткнення, не бажаючи поступатися жодною українською територією, яку окупувала Росія. За словами російських джерел, у 2023 році Путін публічно, а також приватно через посередників – у тому числі через арабських партнерів Москви на Близькому Сході, дав зрозуміти Вашингтону, що готовий розглянути можливість припинення вогню в Україні.

При цьому джерело агентства в США заявило про відсутність будь-яких офіційних контактів між Москвою і Вашингтоном і підкреслило, що Сполучені Штати не вестимуть переговори з Росією, які торкаються інтересів України, без участі Києва.

Водночас прессекретар президента президента Росії Дмитро Пєсков під час брифінгу 14 лютого заявив із приводу статті Reuters, що «це неправда».

Американський Інститут вивчення війни раніше писав, що замороження війни вигідне Путіну, який матиме час для відновлення і перегрупування сил, а максималістські цілі Кремля – контролювати Україну і послабити НАТО – залишаються незмінними.