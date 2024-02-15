ISW: Кремль готує умови для гібридної операції в Молдові найближчим часом

Кремль проводить інформаційні операції проти Молдови, дуже схожі на ті, які Росія використовувала перед вторгненням в Україну в 2014 і 2022 роках, імовірно, щоб встановити умови для виправдання можливої майбутньої ескалації РФ проти Молдови, пише у своєму новому звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Терміни можливої російської гібридної операції в Молдові невідомі, але Кремль створює інформаційні умови, щоб це стало можливим найближчим часом», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Санду: Молдова хоче вступити в ЄС разом із Придністров’ям, але може розглянути поетапну інтеграцію

Зокрема, аналітики посилаються на заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який 14 лютого, коментуючи придністровський конфлікт, неправдиво заявив, що Сполучені Штати і Європейський союз контролюють уряд Молдови і що Захід зупинив переговорний процес щодо Придністров’я у форматі 5+2. Цей формат включав Росію, Україну, Придністров’я, Молдову й Організацію з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) як посередників та ЄС і США як спостерігачів. Лавров заявив, що Росія «зробить усе», щоб відновити процес 5+2. Віцепрем’єр-міністр Молдови Олег Серебрян 28 січня сказав, що Молдова не повернеться до процесу 5+2, доки російсько-українські відносини не покращаться і війна Росії в Україні триватиме.

Лавров також стверджував, що в Придністров’ї перебувають близько 200 000 російських громадян і що Росія «стурбована їхньою долею» і «не дозволить їм стати жертвами чергової авантюри Заходу».

«ISW продовжує вважати, що чиновники і рупори Кремля намагаються встановити інформаційні умови, щоб виправдати можливі дії Росії з дестабілізації Молдови і запобігти її інтеграції до Заходу, і той факт, що Лавров сприяв цим наративам… свідчить про те, що Кремль організовує ширші зусилля в інформаційному просторі», – йдеться в повідомленні.

Наприкінці січня цього року в американському Інституті вивчення війни вже заявляли, що офіційні особи Кремля і його рупори продовжують встановлювати інформаційні умови для дестабілізації Молдови, зокрема, ймовірно, намагаючись запобігти інтеграції Молдови в ЄС.

Раніше ISW також зауважував, що Кремль, ймовірно, створює інформаційні умови для виправдання майбутньої російської агресії в Молдові під виглядом захисту своїх «співвітчизників за кордоном» і «русского мира».

У лютому минулого року президентка Молдови Мая Санду заявила про російський план дестабілізації країни. За словами Санду, Москва хоче привести до влади у Кишиневі своїх ставлеників. Про наміри російської сторони молдовським структурам повідомили колеги з українських спецслужб, сказала президентка. На думку Санду, цілі Росії – зупинити євроінтеграцію країни і використати Молдову у війні проти України.

Російське МЗС у відповідь заявляло, що твердження Санду є необґрунтованими. Російське відомство одночасно звинуватило Україну в нагнітанні напруженості й спробах втягнути Кишинів «у жорстку конфронтацію з Росією».

Придністров’я – сепаратистський регіон Молдови, який фактично не підконтрольний Кишиневу з 1992 року. Росія вже понад 20 років тримає в Придністров’ї близько 1700 військових.

Читайте також: Особи, пов’язані з Росією, намагаються спровокувати заколот проти лідерів Молдови – розвідка США