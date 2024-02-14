Reuters: спроби Путіна домовитися зі США про заморожування війни в Україні провалилися

Сполучені Штати Америки відмовилися обговорювати пропозицію президента Росії Володимира Путіна щодо припинення вогню в Україні з метою заморожування війни, повідомляє агентство Reuters із посиланням на три російські джерела, знайомі з обговореннями.

За даними співрозмовників агентства, Кремль пропонував заморозити військові дії на нинішніх лініях зіткнення, не бажаючи поступатися жодною українською територією, яку окупувала Росія. За словами російських джерел, у 2023 році Путін публічно, а також приватно через посередників – у тому числі через арабських партнерів Москви на Близькому Сході, дав зрозуміти Вашингтону, що готовий розглянути можливість припинення вогню в Україні.

«Контакти з американцями ні до чого не привели», – сказав Reuters на умовах анонімності високопосадовець, знайомий з ходом обговорень наприкінці 2023 – на початку 2024 року.

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За словами ще одного російського джерела, США через посередників повідомили Москві, що не обговорюватимуть можливе припинення вогню без участі України, тому переговори закінчилися невдачею. Третє джерело, знайоме з перебігом обговорень, сказало: «З американцями все провалилося».

При цьому джерело агентства в США заявило про відсутність будь-яких офіційних контактів між Москвою і Вашингтоном і підкреслило, що Сполучені Штати не вестимуть переговори з Росією, які торкаються інтересів України, без участі Києва.

Про масштаби переговорів і їхній провал раніше не повідомляли, зазначає Reuters. Кремль, Білий дім, Держдепартамент і ЦРУ відмовилися від коментарів.

Це не перша публікація про те, що російський президент посилає сигнали США про готовність до мирних переговорів. Наприкінці січня агентство Bloomberg із посиланням на два джерела, близькі до Кремля, повідомило, що Володимир Путін подає США сигнали про свою готовність до мирних переговорів.

Раніше The New York Times писала про готовність Путіна до «заморожування» війни.

Публікації сходяться на тому, що головною умовою Путіна є збереження російського контролю над захопленими українськими територіями. Про це говорив і сам Путін, стверджуючи, що Росія не відмовиться від тих «завоювань», яких досягла в Україні. При цьому у зриві мирних переговорів Москва звинувачує Київ і Захід.

У недавньому інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону Путін заявив, що США мають припинити постачання зброї Україні, щоб зупинити бойові дії, і тоді, за його словами, можна домовлятися. «Варіанти є, було б бажання», – сказав Путін, додавши, що Москва готова до діалогу, але не уточнивши, на яких умовах.

Україна офіційно наполягає на виведенні російських військ із усієї її міжнародно визнаної території. У країні також офіційно діє заборона на переговори особисто із Путіним.

Американський Інститут вивчення війни раніше писав, що замороження війни вигідне Путіну, який матиме час для відновлення і перегрупування сил, а максималістські цілі Кремля – контролювати Україну і послабити НАТО – залишаються незмінними.