«Амбіції Москви перекреслили всі плани» – доповідь Мюнхенської конференції з безпеки

Мюнхенська конференція з безпеки представила щорічну доповідь про ситуацію у світі. Він має назву «Lose-Lose?» (тобто «Програють усі?») Автори доповіді твердять, що звичний порядок міжнародної співпраці виявився малоефективним для розвʼязання нових політичних криз. Країни світу стали менше співпрацювати і частіше шанувати лише власні інтереси. У результаті, вважають експерти, в більшості нинішніх криз програють усі залучені сторони, а політична невизначеність зростає.

Аналізуючи ситуацію у Східній Європі, автори доповіді зазначають, що «імперські амбіції Москви вже призвели до війни і перекреслили всі плани на спільну безпекову роботу в найближчому майбутньому». Зрештою, програють усі: Україна ризикує самим своїм існуванням як незалежної держави, але війна також завдає величезної шкоди населенню Росії, а Європа більше не може отримувати звичні вигоди від мирного існування і змушена вкладати фінанси та зусилля у власну оборону та на підтримку України.

Як зазначають автори доповіді, майже через два роки війни страх перед Росією у світі значно знизився. Згідно з опитуваннями, тепер Росію як головну загрозу безпеці згадують лише жителі Великої Британії та Японії. Для громадян Німеччини в їхньому рейтингу загроз Росія стоїть на сьомому місці, для італійців – на 12-му. У багатьох країнах людей більше турбують масова міграція, радикальний ісламізм, зокрема, політика Ірану та зміни клімату. У Китаї та США головною загрозою громадяни називають кібератаки.

Багато спостерігачів стурбовані зростанням напруженості в Індійсько-Тихоокеанському регіоні та мілітаризацією Китаю. Через неї багато країн регіону шукають тісніших звʼязків зі США і намагаються зменшити економічну залежність від Пекіна, що погіршує політичне та економічне становище і Китаю, і самих Сполучених Штатів.

Так само, на думку експертів, «усі програють» від ескалації насильства на Близькому Сході. Після нападу 7 жовтня 2022 року ісламістського угруповання «Хамас», визнаного терористичним у США та ЄС, Ізраїль не лише зазнав втрат серед мирних жителів, але втратив саме відчуття безпеки. Його удари у відповідь призводять до масових втрат серед жителів Сектора Гази і до гуманітарної кризи там. Також є небезпека, що нестабільність пошириться на інші країни регіону, де діють ісламістські угруповання, які підтримує Іран.

Схожі тенденції відзначаються в Африці, де торік у Буркіна-Фасо, Малі та Нігері сталися військові перевороти. Місцеві жителі втрачають шанси на демократичний прогрес, а США та ЄС – спроможних домовитися партнерів.

Чергова Мюнхенська конференція з безпеки відбувається цього тижня. Очікується участь президента України Володимира Зеленського, а також керівників зовнішньополітичних відомств провідних західних країн.