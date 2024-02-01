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«Неправильно силувати людей повертатися, коли їм нема куди повернутися» – Зеленська

First Lady of Ukraine Olena Zelenska in Riga at the international conference "Russia's War on Children"
First Lady of Ukraine Olena Zelenska in Riga at the international conference "Russia's War on Children"

Значній кількості українських біженців немає куди повертатися, а їхньому життю будь-де в Україні загрожуватиме небезпека. Про це сказала дружина президента Олена Зеленська в коментарі проєкту Радіо Свобода «Ти як?» в Ризі. Там триває міжнародна конференція, присвячена поверненню українських дітей з депортації.

«Дуже складно чути, що хтось втомився, коли ти перебуваєш у країні, яка в війні. Це ганебно, насправді. Уявіть, друзі, як втомилися ми. Втомилися від війни, не перебуваючи в безпеці, знаючи, що кожного дня твоє життя може обірватися. Насправді, це так. Тому що сьогодні вночі, наприклад, знову Харківщина – авіаційна бомба знищила лікарню. І так може бути в будь-якому населеному пункті України», – сказала вона.

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Вона також прокоментувала питання можливого повернення біженців, які виїхали до Європи після початку повномасштабного вторгнення:

«Це неправильно – силити людей повертатися, коли їм нема куди повернутися. Давайте будемо чесними. Більшість наших вимушених переселенців не може повернутися додому, тому що їхній дім знищено. Тому я впевнена, що демократичні країни не будуть робити різких рухів. Це наші партнери, це країни, які нас підтримують. І я думаю, що не треба хвилюватися через те, що будуть якісь недружні для України дії».

Дружина президента висловила бажання, аби всі українські жінки, які виїхали з дітьми з міркувань безпеки, мали змогу повернутися. Втім, додає вона, для цього «потрібен мир, потрібен спокій, потрібне відновлення, щоб людям було куди повернутися, щоб вони були спокійні за своїх дітей».

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Наприкінці січня державна секретарка з питань притулку і міграції Бельгії Ніколь де Мур повідомила, що ЄС за потреби готовий продовжити тимчасовий захист українців після березня 2025 року.

Раніше припинити підтримувати біженців, щоб ті повернулися в Україну – покращувати економіку, закликав країни, які прихистили українців, і радник голови Офісу президента Сергій Лещенко в інтерв’ю швейцарському виданню. Після хвилі критики він заявив, що його слова «висмикнуті з контексту».

У січні в Управлінні ООН з координації гуманітарних питань повідомили, що понад 6,3 мільйона українських громадян продовжують жити як біженці «в сусідніх європейських країнах і в усьому світі».

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