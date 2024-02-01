«Неправильно силувати людей повертатися, коли їм нема куди повернутися» – Зеленська

Значній кількості українських біженців немає куди повертатися, а їхньому життю будь-де в Україні загрожуватиме небезпека. Про це сказала дружина президента Олена Зеленська в коментарі проєкту Радіо Свобода «Ти як?» в Ризі. Там триває міжнародна конференція, присвячена поверненню українських дітей з депортації.

«Дуже складно чути, що хтось втомився, коли ти перебуваєш у країні, яка в війні. Це ганебно, насправді. Уявіть, друзі, як втомилися ми. Втомилися від війни, не перебуваючи в безпеці, знаючи, що кожного дня твоє життя може обірватися. Насправді, це так. Тому що сьогодні вночі, наприклад, знову Харківщина – авіаційна бомба знищила лікарню. І так може бути в будь-якому населеному пункті України», – сказала вона.

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Вона також прокоментувала питання можливого повернення біженців, які виїхали до Європи після початку повномасштабного вторгнення:

«Це неправильно – силити людей повертатися, коли їм нема куди повернутися. Давайте будемо чесними. Більшість наших вимушених переселенців не може повернутися додому, тому що їхній дім знищено. Тому я впевнена, що демократичні країни не будуть робити різких рухів. Це наші партнери, це країни, які нас підтримують. І я думаю, що не треба хвилюватися через те, що будуть якісь недружні для України дії».

Дружина президента висловила бажання, аби всі українські жінки, які виїхали з дітьми з міркувань безпеки, мали змогу повернутися. Втім, додає вона, для цього «потрібен мир, потрібен спокій, потрібне відновлення, щоб людям було куди повернутися, щоб вони були спокійні за своїх дітей».

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Наприкінці січня державна секретарка з питань притулку і міграції Бельгії Ніколь де Мур повідомила, що ЄС за потреби готовий продовжити тимчасовий захист українців після березня 2025 року.

Раніше припинити підтримувати біженців, щоб ті повернулися в Україну – покращувати економіку, закликав країни, які прихистили українців, і радник голови Офісу президента Сергій Лещенко в інтерв’ю швейцарському виданню. Після хвилі критики він заявив, що його слова «висмикнуті з контексту».

У січні в Управлінні ООН з координації гуманітарних питань повідомили, що понад 6,3 мільйона українських громадян продовжують жити як біженці «в сусідніх європейських країнах і в усьому світі».