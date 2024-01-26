У Євросоюзі кажуть, що готові продовжити захист для біженців з України у 2025 році

У Євросоюзі за потреби готові продовжити тимчасовий захист українців після березня 2025 року, зазначила державна секретарка з питань притулку і міграції Бельгії Ніколь де Мур.

За її словами, «ЄС повинен розрахувати різні сценарії» до березня 2025 року. Тому захист для українців, на думку посадовиці, – «це одна з можливостей». У Брюсселі наголосили, що за потреби допомогу можуть продовжити.

Ніколь де Мур додала, що європейські міністри на неформальному засіданні Ради міністрів ЄС з юстиції та внутрішніх справ підтвердили солідарність та свої зобов’язання перед Україною.

Вони погодилися, що «потрібно гармонізувати законодавство» в цій сфері, адже мати 27 різних правових підходів щодо українських біженців було б «контрпродуктивно».

Представниця Бельгії додала, що Єврокомісія та країни-члени блоку продовжать ці обговорення із залученням української влади, щоб ухвалити спільне рішення у недалекому майбутньому.

Єврокомісія не представлятиме пропозицій, поки їх не погодять Україна та держави ЄС, запевнила де Мур.

Напередодні видання Politico з посиланням на неназваних європейських дипломатів повідомило, що Україна веде переговори з ЄС щодо встановлення нових правил для того, щоб сприяти поверненню більшої кількості українських біженців у 2025 році.

Видання зазначило, що, хоча Київ не надсилав офіційного запиту до ЄС щодо сприяння поверненню біженців, дипломати ЄС заявили, що українська сторона чинила «певний тиск» щодо посилення майбутніх правил для повернення людей. Один із дипломатів додав, що наразі це не конкретне прохання уряду України, а більше намагання дослідити ситуацію.

Цього місяця припинити підтримувати біженців, щоб ті повернулися в Україну – покращувати економіку, закликав країни, які прихистили українців, і радник голови Офісу президента Сергій Лещенко в інтерв’ю швейцарському виданню.

Після хвилі критики Лещенко заявив, що його слова «висмикнуті з контексту» і поскаржився на «черговий спалах ненависті» з боку окремих опозиційних політиків.

Українська влада не має «прямої позиції», що українці, які втекли за кордон від війни, мають повертатися назад і тому їм мають скорочувати допомогу, заявила віцепрем’єр-міністерка України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, відповідаючи на запитання кореспондентки Радіо Свобода.

«Це – дуже складне питання до обговорення. І тут не можна обійтися закликами. Однозначно не є прямою позицією України те, що українці мають повертатися назад і тому мають скорочуватися якась їм допомога – абсолютно ні. Це дискусія, яка триває», – сказала віцепрем’єрка.

Раніше цього місяця в Управлінні ООН з координації гуманітарних питань повідомили, що понад 6,3 мільйона українських громадян продовжують жити як біженці «в сусідніх європейських країнах і в усьому світі».