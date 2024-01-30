«Мало знайдеться держав, які допомагатимуть біженцям через уряд України» – Цимбалюк про ідею Зеленського

Уряди європейських держав, які допомагають біженцям з України, орієнтовані на адресну допомогу українцям на своїй території, а не через Київ. Про це 30 січня в етері Радіо Свобода («Свобода.Ранок») сказав депутат Верховної Ради (фракція «Батьківщина»), перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.

«Ми маємо розуміти, що мало держав знайдеться, які допомагатимуть біженцям через уряд України. Наші партнери допомагають нам шляхом і фінансової безповоротної, і мінімальної кредитної ставки. Через те мені видається, що українська влада мала б більше дбати про те, як створити умови тут, на нашій території, щоб громадяни поверталися», – заявив Михайло Цимбалюк.

Депутат також визнав, що з плином часу ймовірність того, що родини українських біженців повертатимуться додому, зменшується, тому забезпечити для них гідні умови повернення є завданням держави.

«Кожен день зволікання повернення українців додому ми втрачаємо шанс, щоб взагалі ці люди повернулися. Особливо працездатне населення. Особи з дітьми влаштовуються на роботу, влаштовують дітей в навчальні заклади – а це унеможливлює або зменшує шанс повернутися в майбутньому додому… Це виклик, який вирішується непросто, але я вірю, що тут має спрацьовувати і патріотизм, і національна складова. Ніхто відповідальності з влади не знімає: завдання української влади – створити умови, щоб українець знав, коли повернутися, куди повернутися, і був переконаний, що його тут чекають не тільки морально, а ще і матеріально», – сказав Цимбалюк.

В опублікованому цього тижня інтервʼю німецькому телеканалу ARD президент України Володимир Зеленський запропонував, щоб соціальну допомогу, яку різні країни надають українським біженцям, передавали в український бюджет, а вже звідти розподіляти між людьми.

«Буває так, що ця людина отримує підтримку і від вас, і від нас... Я вам узагальнюю це. І тому я завжди говорив, що для нас набагато краще, якби Німеччина підтримувала українців, даючи гроші в бюджет України, а потім Україна вже б перерозподіляла ці гроші в залежності, де знаходиться ця людина», – сказав глава держави.