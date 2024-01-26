Кабмін продовжив всі виплати для ВПО до 1 березня – Шмигаль

Уряд України на засіданні 26 січня ухвалив рішення автоматично продовжити всі виплати для всіх внутрішньо переміщених осіб до 1 березня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«З 1 березня запрацюють нові справедливі правила допомоги ВПО. Виплати будуть продовжені ще на шість місяців для ВПО з числа пенсіонерів. Виплати будуть продовжені для наших громадян, які мають інвалідність 1-ої або 2-ої групи, для дітей з інвалідністю, для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Також продовжуємо виплати для працездатних громадян, які стали на облік в Центр зайнятості або працевлаштувалися», – заявив голова уряду.

Він додав, що детальніше про ці нові правила повідомить Міністерство соціальної політики.

Загалом, за словами прем’єр-міністра, держава продовжить підтримувати виплатами понад 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб.

Від 1 листопада 2023 року були змінені правила оформлення виплат внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Це стосувалося внутрішніх переселенців, які вперше звертаються за призначенням такої допомоги від держави, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У жовтні очільниця Міністерства соціальної політики Оксана Жолнович повідомила в інтерв’ю виданню Forbes, що за результатами перевірки внутрішньо переміщених осіб міністерство зупинило виплати понад 140 тисячам осіб через невідповідність критеріям.

У січні в ООН заявили, що в той час, як російське повномасштабне вторгнення в Україну продовжує спричиняти смерті й руйнування, понад 14,6 мільйонів людей усередині країни – приблизно 40 відсотків населення – потребуватимуть гуманітарної допомоги у 2024 році.

За даними Управління ООН з координації гуманітарних питань, чотири мільйони людей, у тому числі майже один мільйон дітей, все ще переміщені всередині України, а понад 6,3 мільйона людей продовжують жити як біженці «в сусідніх європейських країнах і в усьому світі».