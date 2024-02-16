У Мюнхені відкривається щорічна конференція з безпеки, на ній виступить Зеленський

Мюнхенська конференція з питань безпеки розпочинається 16 лютого на тлі критичної ситуації через війну Росії проти України, затримання великого пакету військової допомоги Києву в Конгресі США і заяв потенційного кандидата на виборах президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо НАТО.

Очікується, що близько 50 світових лідерів відвідають щорічний захід, який вважається провідним у світі форумом для обговорення політики міжнародної безпеки. Уряди Росії й Ірану не запрошені.

Планується, що віцепрезидентка США Камала Гарріс виступить на конференції в день її відкриття, після чого 17 лютого виступить президент України Володимир Зеленський, який вперше особисто виступить на конференції після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Він виступав на конференції 2023 року онлайн.

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Перед Гарріс, яка виступала на конференції у 2022 і 2023 роках, цього року стоїть завдання запевнити союзників у тому, що Вашингтон залишається відданим захищати їхню безпеку після того, як Трамп, фаворит на висування в президенти від Республіканської партії, поставив під сумнів захист від потенційного російського вторгнення союзників по Альянсу, які не витрачають достатньо коштів на оборону.

Гарріс планує пообіцяти, що США ніколи не відмовляться від своїх зобов’язань перед НАТО, і порівняти відданість Байдена глобальній взаємодії з ізоляціоністськими поглядами Трампа, цитує агенція Reuters офіційного представника Білого дому.

Очікується, що Гарріс зустрінеться із Зеленським під час конференції, повідомляє Білий дім.

До неї приєднається державний секретар Ентоні Блінкен, який щойно завершив візит до Албанії.

Віцепрезидентка США також висловить упевненість у тому, що американський народ продовжить підтримувати підхід адміністрації Байдена до України, яка залежить від економічної і військової допомоги своїх західних союзників.

Перед прибуттям до Мюнхена 16 лютого президент України Володимир Зеленський має вирушити спочатку до Берліна для переговорів із канцлером Німеччини Олафом Шольцем, а потім до Парижа, щоб підписати угоду про безпеку з президентом Франції Емманюелем Макроном, повідомив офіс Зеленського у Києві і Єлисейський палац у Парижі.

У Берліні не оприлюднили жодних подробиць зустрічі Зеленського з Шольцем, але Німеччина також веде переговори про безпекову угоду з Києвом.