Авдіївка перебуває під загрозою захоплення військами РФ, у ЗСУ закінчуються артснаряди – Кірбі

У Білому домі заявили про критичну ситуацію в Авдіївці на Донеччині, місто перебуває під загрозою захоплення російськими військами, повідомив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

«На сході України неймовірно інтенсивні бої на сході, особливо в Авдіївці. На жаль, ми отримуємо звіти від українців про критичну ситуацію, коли росіяни продовжують тиснути на українські позиції щодня. Авдіївка перебуває під загрозою переходу під російський контроль», – сказав він на брифінгу.

За його словами, значною це відбувається через те, що в українських військових на місцях закінчуються артилерійські боєприпаси.

«Росія надсилає хвилю за хвилею призовників для нападу на українські позиції. Оскільки Конгрес ще не ухвалив той законопроект, ми не можемо надіслати українцям снаряди, яких вони конче потребують, щоб перешкодити російським атакам. Російські війська наразі вже підходять до українських окопів в самій Авдіївці», – сказав Кірбі.

Білий дім вкотре наголосив на необхідності схвалення Конгресом додаткової допомоги Україні.

«Ціна бездіяльності Конгресу сувора, вона лягає на плечі українських солдатів. Потрібно, щоб Конгрес схвалив законопроєкт без зайвих зволікань», – зазначив речник Ради нацбезпеки, додавши, що через подальше зволікання Конгресу США те, що зараз відбувається в Авдіївці, може статись на інших ділянках фронту.

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Пізно увечері 13 лютого, аналітики DeepState констатували, що російські війська перерізали Індустріальний проспект – це головна траса в Авдіївці, яка з'єднує місто з коксохімічним заводом та веде на захід.

Перед цим командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомляв, що на Авдіївському напрямку російські війська хочуть отримати контроль над логістичними шляхами забезпечення українських підрозділів на північному фланзі.

14 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після відвідування позицій на Авдіївському і Куп’янському напрямках повідомив про «надзвичайно складну й напружену» оперативну обстановку. Він зауважив, що війська Росії нарощують свої зусилля і мають чисельну перевагу в особовому складі на цих напрямках.

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Днями розвідка Британії констатувала, що місто Авдіївка на Донеччині залишається основним об’єктом російських атак. За даними розвідки, за останні два тижні російські війська перекинули додаткові сили на Авдіївський напрямок, посиливши тиск на українські позиції навколо міста.

Російські війська активізувалися під Авдіївкою понад чотири місяці тому, у жовтні 2023 року. Позиції ЗСУ і саме місто зазнають атак великою кількістю танків й іншої бронетехніки за підтримки авіації та артилерії. Армія РФ не полишає спроб захопити місто, кажуть у Генштабі ЗСУ і звітують про велику інтенсивність російських атак на Авдіївському напрямку.