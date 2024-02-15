Третя ОШБр, бійців якої передислокували в район Авдіївки: ситуація у місті «надзвичайно критична»

Третя окрема штурмова бригада Збройних сил України (ОШБр) підтвердила, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки, повідомляє пресслужба підрозділу.

«Ситуація в місті на момент заведення бригади – надзвичайно критична. Окремі батальйони 3-ої ОШБр провели рейд у захоплені ворогом райони Авдіївки. Сили противника на нашому відрізку складають орієнтовно 7 бригад», – йдеться у повідомленні.

Як зазначив підрозділ, за період перебування на Авдіївському напрямку двом бригадам армії Росії «було завдано критичного ураження».

«Водночас об’єктивна ситуація в Авдіївці залишається загрозливою і нестабільною. Ворог продовжує активну ротацію своїх військ, і перекидає до міста нові сили та засоби», – наголосили військові ЗСУ.

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За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби війська РФ здійснили 40 атак на Авдіївському напрямку.

14 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після відвідування позицій на Авдіївському і Куп’янському напрямках повідомив про «надзвичайно складну й напружену» оперативну обстановку. Він зауважив, що війська Росії нарощують свої зусилля і мають чисельну перевагу в особовому складі на цих напрямках.

13 лютого начальник служби зв’язків з громадськістю 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Іван Сєкач повідомив, що деякі підрозділи бригади в Авдіївці замінили іншими підрозділами ЗСУ. За його словами, сам підрозділ нині не має ресурсів, щоби втримати місто.

Російські війська активізувалися під Авдіївкою понад чотири місяці тому, у жовтні 2023 року. Позиції ЗСУ і саме місто зазнають атак великою кількістю танків й іншої бронетехніки за підтримки авіації та артилерії. Армія РФ не полишає спроб захопити місто, кажуть у Генштабі ЗСУ і звітують про велику інтенсивність російських атак на Авдіївському напрямку.