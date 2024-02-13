Штурм Авдіївки: ЗСУ перекидають у місто підкріплення

В Авдіївці частину підрозділів 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка бригади замінили іншими підрозділами. Про це повідомив речник бригади Іван Секач в ефірі програми «Свобода Ранок» (проєкт Радіо Свобода) вранці 13 лютого.

«У нас немає достатніх можливостей, щоб утримувати місто, але приходить підкріплення, і ми розраховуємо на дружні підрозділи, – сказав він. – Я не говоритиму, що це за підрозділ. Але це потужна підтримка, нам трохи спокійніше стало, коли вона прийшла».

За словами бійця, армія Росії продовжує рватися до дороги, якою відбувається постачання угруповання Сил оборони в місті – в умовах переваги агресора в особовому складі та авіації.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Раніше американський Forbes без будь-яких посилань не джерела припустив, що в Авдіївку перекидається одна з кращих штурмових бригад у Силах оборони – Третя штурмова. Якихось офіційних підтверджень цьому поки що немає.

Український Генштаб повідомляв вранці 13 лютого про 29 атак Росії навколо і в Авдіївці. Судячи з карти DeepState, агресору вдалося обійти Авдіївський коксохімічний завод і наблизитися до дороги №00542, якою «живиться» угруповання ЗСУ. Її перерізання, за словами військових аналітиків, означатиме кінець Авдіївської оборонної операції.

Головні питання випуску:

Як ЗСУ вибити Росію з Авдіївки – якщо саме таке рішення ухвалило українське командування?

Чи залишилися у Росії ресурси тиснути на місто з колишнім темпом?

І чому Київ перекинув підкріплення в місто, яке штурмує Росія, тільки зараз?

Схід

На Таврійському напрямку зростає інтенсивність бойових дій, заявив 13 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський . За його словами, кількість артобстрілів в операційній зоні 12 лютого – 1267, що є найбільшим показником цьогоріч . Те саме з авіаударами – їх зафіксовано 67.

. За його словами, кількість артобстрілів в операційній зоні 12 лютого – 1267, що є найбільшим показником цьогоріч . Те саме з авіаударами – їх зафіксовано 67. Днями розвідка Британії констатувала, що місто Авдіївка на Донеччині залишається основним об’єктом російських атак. За даними розвідки, за останні два тижні російські війська перекинули додаткові сили на Авдіївський напрямок, посиливши тиск на українські позиції навколо міста.

10 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський заявив, що на Авдіївському напрямку російські війська хочуть отримати контроль над логістичними шляхами забезпечення українських підрозділів на північному фланзі, але українські сили дають «адекватну відповідь на дії противника».

Інститут вивчення війни у звіті 15 січня заявив, що російські сили, ймовірно, намагатимуться підтримувати або посилювати локалізовані наступальні операції по всій східній Україні у спробі перехопити й утримати ініціативу незалежно від зимової погоди і умов місцевості. При цьому ISW вважає, що російські війська «не зможуть здійснити оперативно значущих проривів».

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський 18 грудня повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги».

18 грудня повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги». У звіті Інституту 11 грудня зазначалось, що російські війська незначно просунулися на рубежі Куп’янськ – Сватове – Кремінна. Раніше аналітики ISW висловлювали припущення, що російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Куп’янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року.