В Авдіївку приходить підкріплення – речник 110-ї ОМБр Сєкач

Деякі підрозділи 110-ї окремої механізованої бригади в Авдіївці замінили іншими підрозділами ЗСУ. Про це в етері Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») 13 лютого повідомив начальник служби зв’язків з громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Іван Сєкач. Він каже, що сам підрозділ нині не має ресурсів, аби втримати місто.

«У нас немає достатніх можливостей, щоб утримувати місто, але приходить підкріплення, і ми розраховуємо на дружні підрозділи... Вперше за майже два роки функціонування 110 -ї окремої механізованої бригади деякі наші підрозділи повноцінно вивели з боїв для відпочинку та ротації. Дійсно, прийшло підкріплення. Я не буду казати, що це за підрозділ. Але це потужна підтримка, нам трохи так спокійніше стало, коли вона прийшла», – каже Сєкач.

За словами Сєкача, в Авдіївці тривають бої за місто та околиці. Російські сили намагаються перерізати лінію постачання, вони переважають у силах. На думку, Сєкача, російські сили намагаються взяти Авдіївку до президентських виборів у Росії, які мають відбутися у березні цього року. І для цього використовують усі можливі способи.

«У них є перевага в авіації повноцінна, тобто ми не можемо ніяк повпливати на авіанальоти, на бомбування міста і наших позицій. У них величезна кількість особового складу, з яким вони не рахуються, і вони експериментують постійно різними групами, використовуючи бронетехніку. У них є завдання, і вони намагаються виконати його як завгодно», – каже Сєкач.

Російські війська активізувалися під Авдіївкою понад чотири місяці тому, у жовтні 2023 року. Позиції ЗСУ і саме місто зазнають атак великою кількістю танків й іншої бронетехніки за підтримки авіації та артилерії. Армія РФ не полишає спроб захопити місто, кажуть у Генштабі ЗСУ і звітують про велику інтенсивність російських атак на Авдіївському напрямку. За словами голови міської військової адміністрації, в грудні з міста вдавалося евакуйовувати приблизно п’ятьох-сімох людей за добу.