ОСУВ «Таврія»: встановити число загиблих через удар сил РФ по «пункту незламності» в Авдіївці поки не вдалося

Українська сторона не може підтвердити кількість загиблих в Авдіївці внаслідок атаки сил РФ по «пункту незламності» 8 лютого, заявив у коментарі Радіо Свобода (проєкт Свобода Ранок) начальник відділу зв’язків із громадськістю оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій.

За його словами, представники Державної служби з надзвичайних ситуацій не можуть дістатися до місця події через безпекову ситуацію в місті.

«Ймовірний воєнний злочин росіян, який був скоєний ними 8 лютого, – це обстріл і авіаудари по «пункту незламності», по сховищу в супермаркеті АТБ за адресою проспект Центральний, 3 в Авдіївці, досі не верифікований. Деякі джерела говорять, що може бути близько 15 загиблих серед цивільних. Можливо, якась частина з них поранені, якась – під завалами. Ми не можемо підтвердити цю цифру, бо немає можливості в ДСНС приїхати і надати допомогу або принаймні верифікувати цю подію, що там сталося. Минуло п’ять днів. Ми не маємо точних даних із цього приводу. Хоча це лише один із багатьох прикладів нелюдського ставлення росіян до цивільних жителів у Авдіївці», – зазначає Лиховій.

За його словами, в поруйнованому російськими обстрілами місті досі залишається понад 900 цивільних, евакуація наразі неможлива.

«На жаль, люди залишилися до такого часу, коли евакуація, на жаль, неможлива. Їх просили, молили, благали про евакуацію», – сказав речник.

Російські війська активізувалися під Авдіївкою у жовтні 2023 року. Позиції ЗСУ і саме місто зазнають атак великою кількістю танків й іншої бронетехніки за підтримки авіації та артилерії. Армія РФ не полишає спроб захопити місто, кажуть у Генштабі ЗСУ і звітують про велику інтенсивність російських атак на Авдіївському напрямку. За словами голови міської військової адміністрації, в грудні з міста вдавалося евакуйовувати приблизно п’ятьох-сімох людей за добу.