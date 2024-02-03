ISW заявляє про нещодавні просування військ РФ на околицях Авдіївки

Російські війська нещодавно просунулися на північний схід і південь від Авдіївки під час позиційних боїв у цьому районі 2 лютого – про це заявляє Інститут дослідження війни з посиланням на геолокаційні кадри в останньому звіті.

Згідно з відео, яке проаналізував ISW, російські підрозділи нещодавно просунулися в дачному секторі безпосередньо на північний схід від Авдіївки. Також кадри з встановленою геолокацією, опубліковані 1 лютого, свідчать про просування Росії на схід від Опитного, що розташоване на південь від Авдіївки.

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«Російські та українські джерела повідомляли про позиційні бої на північний захід від Авдіївки біля Степового, поблизу Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки, у крайній південній частині Авдіївки, на південній околиці міста, а також на південний захід від Авдіївки біля Первомайського та Невельського», – йдеться в аналізі.

Генеральний штаб Збройних сил 2 лютого повідомляв, що напередодні Сили оборони відбили загалом 44 російських штурми на Авдіївському напрямку, з них 29 – у районі самої Авдіївки.

Російські війська активізувалися під Авдіївкою у жовтні 2023 року. Позиції ЗСУ і саме місто зазнають атак великою кількістю танків та іншої бронетехніки за підтримки авіації та артилерії. Армія РФ не полишає спроб захопити місто, кажуть у Генштабі ЗСУ. За словами голови міської військової адміністрації, в грудні з міста вдавалося евакуйовувати приблизно п’ятьох-сімох людей за добу.