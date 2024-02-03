Командування ЗСУ: Сили оборони відбили 44 атаки Росії на Авдіївському напрямку

Російські війська протягом попередньої доби завдали 2 ракетних та 86 авіаційних ударів по українських позиціях та населених пунктах за добу, а також здійснили 46 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 3 лютого. За добу командування зафіксувало 77 бойових зіткнень.

Оперативна обстановка на півночі суттєво не змінювалася.

Сили оборони відбили п’ять атак на Куп’янському напрямку, поблизу Синьківки та Іванівки, стільки ж – біля Тернів на Лиманському. Дві атаки відбили поблизу Богданівки та Кліщіївки на Бахмутському напрямку.

«В зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 29 атак ворога в районі Авдіївки та ще 15 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області», – йдеться в зведенні.

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Українські війська відбили сім нападів неподалік Георгіївки та Новомихайлівки на Мар’їнському напрямку, ще один – на Шахтарському. Ще три спроби атакувати командування зафіксувало біля Роботиного та на захід від Вербового на Запоріжжі.

Крім того, триває утримання позицій та відбиття російських штурмів окупаційних військ на Херсонщині:

«Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 7 безуспішних штурмових дій».

Генштаб звітує про удари авіації по 10 місцях зосередження російських військ і техніки, а також про удари ракет по низці російських військових цілей.

Напередодні речник Державного департаменту прокоментував заяву російського президента Володимира Путіна про «демілітаризовану зону» між Україною та Росією. Він заявив, що «важко мати демілітаризований осередок, коли російські війська продовжують діяти на українській стороні кордону», і, якби Росія дійсно хотіла продемонструвати зацікавленість у цьому, вона могла б почати з демілітаризації тих частин України, де зараз перебувають російські сили.