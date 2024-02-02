Розвідка Британії проаналізувала ситуацію з корупцією в армії РФ

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну перелік «корупційних послуг» в армії РФ розширився можливістю отримати довідку про поранення, нагороду за участь у «спеціальній військовій операції» (як у Росії офіційно називають війну) або ухилитися від відправлення на бойове завдання.

«Ця діяльність може бути дуже прибутковою для корумпованих офіцерів», – заявили в розвідці, згадавши про статтю російського видання «Верстка» від 30 січня про корупцію в армії РФ, згідно з якою, розцінки на ці «послуги» коливаються між 500 і понад 13 тисячами доларів.

«Верстка» вивчила понад тисячу випадків хабарництва в армії. Як заявили у британській розвідці, дослідження «виявило корупційні схеми і систему хабарів, яку використовують російські військовослужбовці і їхні командири. Хабарі давали або вимагали за різні «послуги», як-от: відпустка, атестація з фізичної підготовки, військове звання, водійські права, уникнення дисциплінарних стягнень за використання смартфонів чи пияцтво».

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У розвідці наголосили, що корупція є «давньою проблемою» російської армії і, «ймовірно, значно підриває ефективність російського війська».

«Існує лише віддалена можливість того, що буде досягнутий значний прогрес у зниженні рівня корупції», – йдеться в повідомленні.

У грудні 2023 року розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. «Це порівняно з 70 000 втрат Радянського Союзу в дев’ятирічній радянсько-афганській війні», – йшлося в повідомленні.

У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».