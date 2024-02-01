У Держдепі CША відреагували на заяву Путіна про «демілітаризовану зону» між РФ і Україною

У Державному департаменті CША відреагували на заяву російського президента Володимира Путіна про «демілітаризовану зону» між Україною та Росією.

«Мені важко зрозуміти, як демілітаризована зона між Росією та Україною буде реалізована. Важко мати демілітаризований осередок, коли російські війська продовжують діяти на українській стороні кордону», – сказав на брифінгу речник Держдепу Метью Міллер, відповідаючи на запитання, чи підтримують США ідею Володимира Путіна створити між Україною та Росією «демілітаризовану зону».

За його словами, якби Росія дійсно хотіла продемонструвати зацікавленість у цьому, вона могла б почати з демілітаризації тих частин України, де зараз перебувають російські сили.

31 січня президент Росії Володимир Путін озвучив ідею «демілітаризованої» або «санітарної» зони в Україні, заявивши, що демілітаризована лінія з Україною має забезпечити «безпеку території РФ від далекобійних засобів західного виробництва».

Аналітики американського Інститут вивчення війни (ISW) зазначають, що ця заявлена Путіним ціль «є розпливчастою метою, яка фактично недосяжна, доки існує незалежна Україна, здатна до боротьби».

«Путін, ймовірно, анексував би будь-які українські території, які Росії вдалося б захопити для досягнення цієї заявленої мети (зокрема, у чотирьох областях України, де Росія вже захопила території, але контролює їх лише частково)», – заявили в ISW.

Аналітики також зауважили, що Путін включив українське місто Харків, яке він раніше назвав «російським», до цієї гіпотетичної демілітаризованої зони, ймовірно, щоб скористатися дискусіями навколо малоймовірної можливості російського наступу вздовж північного кордону Харківської області з Бєлгородської області.

В ISW звернули увагу, що раніше Путін заявляв, що розгляне можливість створення «буферної зони» під час широкого невдоволення через рейди проукраїнських сил у Бєлгородську область влітку 2023 року.