Тарнавський: на Авдіївському напрямку армія РФ хоче захопити логістичні шляхи ЗСУ, без успіху

На Авдіївському напрямку російські війська хочуть отримати контроль над логістичними шляхами забезпечення українських підрозділів на північному фланзі, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.



«В операційній зоні ОСУВ «Таврія» ворог зараз зосереджує основні зусилля на Авдіївському напрямку. Задум російських агресорів зрозумілий: вони передусім хочуть встановити контроль над логістичними шляхами забезпечення наших підрозділів на північному фланзі. Однак ми даємо адекватну відповідь на дії противника. Посилюємо рубіж блокування, виставляємо додаткові вогневі позиції, задіюємо свіжі ефективні сили», – написав він у телеграмі.

За його словами, логістичне постачання українських військ продовжується.

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За останніми даними Генштабу, за минулу добу, як і в попередні дні, найбільше російських атак було на Авдіївському напрямку – за добу Сили оборони відбили 33 атаки в районах Новобахмутівки, Авдіївки, Первомайського, Невельського.

Днями розвідка Британії констатувала, що місто Авдіївка на Донеччині залишається основним об’єктом російських атак. За даними розвідки, за останні два тижні російські війська перекинули додаткові сили на Авдіївський напрямок, посиливши тиск на українські позиції навколо міста.