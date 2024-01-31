У розвідці Британії назвали «основний спосіб» поповнення російської армії

На початку повномасштабної війни з Україною, Росія «змушена була вербувати ув’язнених на короткий термін», йдеться в повідомленні Міністерства оборони Британії.

За даними розвідників, «наразі основним джерелом поповнення армії РФ буде регулярний набір за контрактом».

Як зазначається у зведенні, «розслідування російської служби Бі-бі-сі показало, що з вересня 2023 року російські військові припинили набір ув'язнених за короткостроковими контрактами».

«Ув’язненим наразі пропонуються стандартизовані (довгострокові) контракти на військову службу, які передбачають згоду на службу в армії як мінімум до припинення дії наказу про часткову мобілізацію у вересні 2022 року», – зазначають у Міноборони Британії.

За даними британської розвідки, «короткострокові контракти з ув’язненими викликали деяку громадську полеміку в Росії, особливо з приводу повторних злочинів ув'язнених, що повернулися, і короткої служби ув’язнених порівняно з мобілізованими на невизначений термін резервістами».

«Вельми ймовірно, що короткострокове вербування ув’язнених було відповіддю на проблеми з набором до армії на початку конфлікту. У 2023 році російська держава, швидше за все, звернулася до регулярного набору за контрактом як до основного джерела нових військових кадрів», – зазначають у Міноборони Британії.

Раніше розвідка Британії повідомила, що від 24 лютого 2022 року до 25 січня 2024-го російські сухопутні війська, ймовірно, втратили в Україні приблизно 2600 основних бойових танків і 4900 інших бойових броньованих машин.

У грудні 2023 року розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. «Це порівняно з 70 000 втрат Радянського Союзу в дев’ятирічній радянсько-афганській війні», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».

У Білому домі 12 грудня 2023 року заявили, що російські військові продовжують зазнавати великих втрат у війні, та, попри це, вони мають намір продовжувати наступальні операції. Як свідчать розвіддані США, оприлюднені 12 грудня, від моменту початку наступу в жовтні російська армія втратила понад 13 тисяч військових уздовж лінії Авдіївка-Новопавлівка і понад 220 бойових машин, що еквівалентно шістьом маневреним батальйонам лише у техніці.

Водночас агентство Reuters із посиланням на джерело, знайоме з розвідданими, 12 грудня повідомило, що, згідно з розсекреченим звітом розвідки США, повномасштабна війна проти Україні коштувала Росії 315 тисяч убитих і поранених військових, або майже 90 відсотків особового складу, який вона мала на момент початку вторгнення.

За повідомленням, втрати Москви в особовому складі й бронетехніці відкинули модернізацію російського війська на 18 років назад.