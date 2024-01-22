Британська розвідка пояснила, як Україна змогла поновити судноплавство в Чорному морі

У грудні 2023 року українські порти експортували більше сільськогосподарської продукції, «ніж будь-коли після російського вторгнення», йдеться у повідомленні Міністерства оборони Британії.

У зведенні розвідників зазначається, що експорт перевищив щомісячні обсяги, досягнуті в рамках «зернової угоди», яка реалізується за посередництва ООН і Туреччини, коли кораблі піддавалися російським перевіркам.

«Україна досягла цього, оскільки не дозволила російському Чорноморському флоту діяти у західній частині Чорного моря, де він перебуває під загрозою з боку українських ракет та безпілотних надводних кораблів», – йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, «довіра ринку підтримується скороченням страхових премій за посередництвом Великобританії в рамках страхового пакету Unity Facility, а також оголошенням про те, що Туреччина, Румунія та Болгарія сформували військово-морські сили протимінного захисту».

Стан цього експортного маршруту «життєво важливий» у довгостроковій перспективі для експортних доходів України, наголошують у Міноборони Британії.

Раніше, 11 січня, речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук розповів, що морський експорт з України вийшов на потужність до повномасштабної війни.

Експортний коридор був організований після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи влітку цього року. Після того Росія почала активно атакувати ракетами чи дронами українські порти, зокрема дунайські Рені та Ізмаїл.