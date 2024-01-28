Розвідка Британії: у РФ зросла кількість підпалів військкоматів – це може свідчити про невдоволення війною

У Росії кількість підпалів військкоматів за останні шість місяців подвоїлась, повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на свою розвідку.



Як нагадують у британській розвідці, 22 січня 2024 року російська влада повідомила, що з початку вторгнення у лютому 2022 року відбулося 220 нападів на військкомати. Інша статистика від видання «Медіазона» повідомляє про 113 нападів на військкомати, зафіксованих з 26 липня 2023. У сукупності ці статистичні дані свідчать про подвоєння кількості підпалів підпалів військкоматів за останні шість місяців.



«Директор Служби зовнішньої розвідки Росії (СЗР) Сергій Наришкін звинувачує відповідальних за підпали в тому, що вони діяли за вказівкою західних чиновників. Однак збільшення кількості підпалів, найімовірніше, пов’язане з зростанням невдоволення війною серед російського населення, особливо серед тих, хто буде мобілізований у разі оголошення другої хвилі мобілізації», – йдеться у повідомленні.



У розвідці Британії зауважують що подальша мобілізація суперечила б обіцянці Путіна на його щорічній пресконференції 14 грудня 2023 року про те, що подальшої мобілізації не буде – атаки з великою ймовірністю свідчать про відсутність довіри до цієї обіцянки.

За даними соцопитування, проведеного в листопаді 2023 року, майже дві третини (63%) росіян підтримують дії своєї країни в Україні, які російський уряд називає «спеціальною воєнною операцією» (СВО). Про це повідомив Національний центр дослідження громадської думки Чиказького університету (NORC).

Як зауважували аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), цей результат контрастує з іншими недавніми російськими опитуваннями, які показали скорочення підтримки повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Трохи більш як третина жителів Росії (34%) підтримала б рішення президента РФ Володимира Путіна «припинити воєнний конфлікт з Україною і повернути приєднані території Україні». Такими є результати опитування, проведеного в жовтні 2023 року російським аналітичним центром «Левада-центр». Водночас на запитання, яке передбачає завершення Путіним війни без умови повернення окупованих територій підтримали б 70% опитаних.