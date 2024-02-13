Генштаб повідомив про 84 зіткнення на фронті, найбільше – на Мар’їнському напрямку

Протягом минулої доби на фронті відбулося 84 бойових зіткнення, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

«Загалом ворог завдав п’ять ракетних і 113 авіаційних ударів, здійснив 135 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської і Миколаївської областей.

У командуванні повідомили, що українські військові відбили атаки російських сил на вісьмох напрямках, зокрема найбільше – 35 – на Мар’їнському, 29 – на Авдіївському.

Напередодні в ефірі Радіо Свобода начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Ілля Євлаш заявив, що на напрямках, які входять у зону відповідальності цього ОСУВ (Харківському, Лимано-Куп’янському і Бахмутському), останнім часом зменшилася кількість обстрілів.

Водночас, за словами Євлаша, на Бахмутському напрямку російські військові продовжують натиск і, зокрема, підтягують резерви до Богданівки, що біля Бахмута.

Днями розвідка Британії констатувала, що місто Авдіївка на Донеччині залишається основним об’єктом російських атак.

За даними розвідки, за останні два тижні російські війська перекинули додаткові сили на Авдіївський напрямок, посиливши тиск на українські позиції навколо міста.

10 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський заявив, що на Авдіївському напрямку російські війська хочуть отримати контроль над логістичними шляхами забезпечення українських підрозділів на північному фланзі, але українські сили дають «адекватну відповідь на дії противника».