Значно зменшилася кількість обстрілів – речник ОСУВ «Хортиця» про ситуацію на східних напрямках фронту

На напрямках, що входять у зону відповідальності оперативно-стратегічного управління військ «Хортиця», зменшилася кількість обстрілів, заявив в етері Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Ілля Євлаш.

Йдеться про Харківський, Лимано-Куп’янський і Бахмутський напрямки.

«Наразі значно зменшилася кількість обстрілів, що цікаво стало особисто для мене. Оскільки ще декілька днів тому лише на Лимано-Куп’янському напрямку було 800 обстрілів, то зараз вже у всій лінії зіткнення ОСУВ «Хортиця», яка включає Харківський напрямок, Лимано-Куп’янський, Бахмутський зафіксовано 617 обстрілів. Тобто, значно зменшилася кількість. Ймовірно, це пов’язано також із поганою погодою», – сказав речник.

Водночас, за словами Євлаша, на Бахмутському напрямку російські військові продовжують натиск і, зокрема, підтягують резерви до Богданівки, що біля Бахмута.

«Противник продовжує тиснути на Бахмутському напрямку, поблизу населеного пункту Богданівка. Там він перекидає свої резерви, свої штурмові групи і тисне на наші позиції. Наші захисники тримаються, вживаються всі необхідні заходи по відбиттю атаки противника, підтягуються резерви і наноситься вогневе ураження по штурмових групах противника», – каже Євлаш.

У ранковому зведенні 12 лютого Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби на фронті відбулося 100 бойових зіткнень, а українські військові відбили атаки російських сил на вісьмох напрямках, зокрема 41 – на Авдіївському, 32 – на Мар’їнському і 19 – на Бахмутському.