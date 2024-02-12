Генштаб повідомив про 100 бойових зіткнень на фронті за добу

Протягом минулої доби на фронті відбулося 100 бойових зіткнень, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

«Загалом ворог завдав чотири ракетних і 110 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі й поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали багатоповерхові і приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі уточнили, що під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської і Миколаївської областей.

За даними командування, українські військові протягом доби відбили атаки російських сил на вісьмох напрямках, зокрема 41 – на Авдіївському, 32 – на Мар’їнському і 19 – на Бахмутському.

Днями розвідка Британії констатувала, що місто Авдіївка на Донеччині залишається основним об’єктом російських атак. За даними розвідки, за останні два тижні російські війська перекинули додаткові сили на Авдіївський напрямок, посиливши тиск на українські позиції навколо міста.

10 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський заявив, що на Авдіївському напрямку російські війська хочуть отримати контроль над логістичними шляхами забезпечення українських підрозділів на північному фланзі, але українські сили дають «адекватну відповідь на дії противника».