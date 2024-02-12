Повітряні сили: вночі збили 14 «Шахедів» і одну ракету

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в ніч на 12 лютого російські війська атакували Україну 17-ма ударними безпілотниками типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарська в Росії, керованою авіаційною ракетою Х-59 (з окупованої території Запорізької області) і зенітними керованими ракетами С-300 (із Бєлгородської області РФ).

«У результаті бойової роботи знищено 14 «Шахедів» і одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської і Запорізької областей», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що у 2023 році Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.