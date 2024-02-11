Повітряні сили: вночі збили 40 «Шахедів», запущених Росією

Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що в ніч на 11 лютого Росія атакувала Україну 45-ма ударними безпілотниками типу Shahed-136/131 із районів Балаклави і мису Чауда в окупованому Криму, 40 із них збили сили ППО.

«До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних сил і Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби. У результаті бойової роботи знищено 40 «Шахедів» противника у межах Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей», – йдеться в повідомленні.

Тим часом, у Київській міській військовій адміністрації заявили, що російські дрони, які летіли на Київ, збили на підступах до міста. Точної кількості в КМВА не повідомляють. Повітряна тривога в Києві тривала майже дві години.

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За попередніми даними оперативного зведення, у столиці України – без жертв і руйнувань, зауважив Сергій Попко, начальник КМВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що у 2023 році Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.