У Молдові виявили уламки «шахеда» – прикордонники

У Молдові в районі молдовсько-українського кордону, неподалік від села Етулія Вулканештського району, прикордонна поліція виявила фрагменти ударного безпілотника типу Shahed.

За інформацією молдовських прикордонників, район, де у неділю, 11 лютого, знайшли уламки бойового безпілотника, оточили, а дані передали компетентним органам.

«Ризику або небезпеки для населення в цьому районі немає, і влада вжила всіх необхідних заходів для підтримання громадського порядку, миру і безпеки. Є підозра, що виявлені уламки дрона є одним із безпілотників, збитих українською зенітною установкою», - повідомили в Прикордонній поліції.

Повідомляється, що атака безпілотника сталася у ніч проти 10 лютого в Ізмаїльському районі, неподалік від кордону з Молдовою.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.