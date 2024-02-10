Атака «шахедів» на Харків: у поліції встановили, скільки дронів детонувало

Поліція завершила огляд будинків, знищених в результаті атаки дронів на Харків, йдеться в повідомленні пресслужби відомства..

Як розповіли в Нацполіції, правоохоронці ще продовжують роботу на території нафтобази, яка була атакована російськими безпілотниками.

На місці нічних вибухів було виявлено фрагменти фюзеляжу та крил, елементи системи наведення та навігації, роз’єми електромереж, частини управління, кажуть правоохоронці.

«Поліцією вже встановлено, що відбулася детонація трьох безпілотників типу «Шахед», які прилетіли з Росії», – зазначили в Нацполіції.

Крім того, харківські слідчі та криміналісти закінчили роботу в морзі з тілами загиблих та відібрали всі зразки ДНК для їхнього упізнання.

Внаслідок російської атаки дронами вночі 10 лютого у Харкові виникло кілька масштабних пожеж – 15 житлових приватних будинків вщент згоріли. За даними місцевої влади, загинули семеро людей. Як уточнили в Офісі генпрокурора, в одному з приватних будинків загинула ціла родина: чоловік, дружина та їх троє дітей: хлопчики віком 7 місяців, 4 та 7 років. В іншому будинку загинуло подружжя: чоловік 66 років та його 65-річна дружина.

Крім того, через дронову атаку постраждали 57 людей.

Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що також війська РФ атакували нафтобазу, звідки стався витік палива. За його словами, наразі один резервуар ще заповнений, тому небезпека зберігається – ймовірно буде розширена зона евакуації й відселення.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, російські війська вночі атакували Україну 31 безпілотником типу Shahed-136/131. Основні напрямки російського удару – Одещина та Харківщина.

11 лютого у Харкові оголосили днем жалоби за загиблими.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.