У Харкові 11 лютого оголосили днем жалоби за загиблими від російського обстрілу

У Харкові неділю, 11 лютого, оголосили днем жалоби за загиблими під час російського обстрілу людьми, повідомив в ефірі телемарафону міський голова Ігор Терехов,

«Вночі (10 лютого – ред.) був обстріл міста Харкова, і як результат цього обстрілу відбулося загоряння приватних будинків. Загалом згоріли 15 житлових будинків. На жаль, загинуло сім людей, із них троє дітей. І завтра у Харкові буде день жалоби. Ми оголосимо про це», – сказав Терехов.

Також міський голова розповів, що крім семи загиблих, у Харкові поранені дві жінки та один чоловік.

«Чоловік зараз перебуває у лікарні, у нього 50% опіків тіла. Медики роблять усе можливе, щоб врятувати його життя», – додав Терехов.

Міський голова подякував харків'янам, які приходили до оперативного гуманітарного штабу та приносили допомогу для постраждалих під час нічного обстрілу.

Внаслідок російської атаки дронами вночі 10 лютого у Харкові виникло кілька масштабних пожеж – 15 житлових приватних будинків вщент згоріли. За даними місцевої влади, загинули семеро людей. Як уточнили в Офісі генпрокурора, в одному з приватних будинків загинула ціла родина: чоловік, дружина та їх троє дітей: хлопчики віком 7 місяців, 4 та 7 років. В іншому будинку загинуло подружжя: чоловік 66 років та його 65-річна дружина.

Крім того, через дронову атаку постраждали 57 людей.

Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що також війська РФ атакували нафтобазу, звідки стався витік палива. За його словами, наразі один резервуар ще заповнений, тому небезпека зберігається – ймовірно буде розширена зона евакуації й відселення.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, російські війська вночі атакували Україну 31 безпілотником типу Shahed-136/131. Основні напрямки російського удару – Одещина та Харківщина.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.