Внаслідок атаки сил РФ на Харків загинула прокурор із родиною – ОГП

Внаслідок атаки російських військових на Харків ввечері 9 лютого загинула прокурор Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Ольга Путятіна, її чоловік і троє синів, йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

У відомстві кажуть, що родина «опинилася заручником вогню всередині свого ж будинку».

Як відомо, Ользі Путяніній було 35 років. В органах прокуратури Харківської області вона працювала із червня 2012 року. Віднедавна перебувала в декретній відпустці.

В Офісі генпрокурора кажуть, що старшому синові, Олексію, було сім років, середньому, Михайлу, – майже чотири, а найменшому, Павлу, – десять місяців.

«Весь колектив органів прокуратури висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Розділяємо біль та схиляємо голови в глибокій скорботі. Світла пам‘ять! Держава-терорист понесе відповідальність за кожне людське життя, яке вона забрала», – зазначили в ОГП.

Внаслідок російської атаки дронами вночі 10 лютого у Харкові виникло кілька масштабних пожеж – 15 житлових приватних будинків вщент згоріли. За даними місцевої влади, загинули семеро людей. Як уточнили в Офісі генпрокурора, в одному з приватних будинків загинула ціла родина: чоловік, дружина та їх троє дітей: хлопчики віком 7 місяців, 4 та 7 років. В іншому будинку загинуло подружжя: чоловік 66 років та його 65-річна дружина.

Крім того, через дронову атаку постраждали 57 людей.

Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що також війська РФ атакували нафтобазу, звідки стався витік палива. За його словами, наразі один резервуар ще заповнений, тому небезпека зберігається – ймовірно буде розширена зона евакуації й відселення.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, російські війська вночі атакували Україну 31 безпілотником типу Shahed-136/131. Основні напрямки російського удару – Одещина та Харківщина.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.