Сили РФ скинули авіабомби на Сумщину: пошкоджені пожежна частина і підприємство – ОВА

У суботу, 10 лютого, російські військові скинули на Сумську область керовані авіаційні бомби, йдеться в повідомленні місцевої обласної військової адміністрації.

«Об 11 годині 10 хвилин росіяни скинули 4 керованих авіаційних бомби на територію Дружбівської територіальної громади Шосткинського району Сумщини», – розповіли у відомстві.

Внаслідок атаки російської армії, за даними ОВА, були пошкоджені житлові будинки, приміщення пожежної частини та одного з підприємств.

У пресслужбі ОВА уточнили, що попередньо, обійшлося без постраждалих серед цивільного населення.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.