ОВА: через російський удар по селу на Херсонщині постраждала родина – батьки поранені, їхня дочка загинула

Російській війська вранці завдали удару по селу Велетенське на Херсонщині, постраждала родина – батьки поранені, їхня дочка загинула, повідомляє у телеграмі обласна військова адміністрація.



«Під удар потрапив житловий будинок, в якому проживала ціла родина. Батьки отримали поранення, їх донька загинула на місці. 52-річна жінка отримала травми, несумісні з життям. У 77-річного чоловіка діагностували закриту черепно-мозкову травму та контузію, у його 72-річної дружини – уламкові поранення», – йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, лікарі надали постраждалим медичну допомогу на місці.

Внаслідок російської атаки дронами вночі 10 лютого у Харкові виникло кілька масштабних пожеж – 15 житлових приватних будинків вщент згоріли. За даними місцевої влади, загинули семеро людей. Як уточнили в Офісі генпрокурора, в одному з приватних будинків загинула ціла родина: чоловік, дружина та їх троє дітей: хлопчики віком 7 місяців, 4 та 7 років. В іншому будинку загинуло подружжя: чоловік 66 років та його 65-річна дружина.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.