«Ми подумки з Харковом»: посол США щодо атаки «шахедами» по місту

Посол США Бріджит Брінк висловила співчуття Харкову, де під час одного з останніх обстрілів загинула ціла родина, та нагадала, що це один з доказів, чому союзники мають продовжувати підтримку України.

«Ми подумки з Харковом, містом, яке дуже постраждало від російських обстрілів. Цими вихідними там загинули семеро людей, серед яких – родина з трьома дітьми. Саме тому ми маємо підтримувати Україну – щоб зупинити такі жахливі злочини», – написала посол у соцмережі Х.

Внаслідок російської атаки дронами вночі 10 лютого у Харкові виникло кілька масштабних пожеж – 15 житлових приватних будинків вщент згоріли. За даними місцевої влади, загинули семеро людей. Як уточнили в Офісі генпрокурора, в одному з приватних будинків загинула ціла родина: чоловік, дружина та їх троє дітей: хлопчики віком 7 місяців, 4 та 7 років. В іншому будинку загинуло подружжя: чоловік 66 років та його 65-річна дружина.

Крім того, через дронову атаку постраждали 57 людей.

Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що також війська РФ атакували нафтобазу, звідки стався витік палива. За його словами, наразі один резервуар ще заповнений, тому небезпека зберігається – ймовірно буде розширена зона евакуації й відселення.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, російські війська вночі атакували Україну 31 безпілотником типу Shahed-136/131. Основні напрямки російського удару – Одещина та Харківщина.

11 лютого у Харкові оголосили днем жалоби за загиблими.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.