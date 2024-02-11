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Війська РФ обстріляли Херсон, поранена жінка – Мрочко

Наслідки російських обстрілів у Херсоні, 2 лютого 2024 року
Наслідки російських обстрілів у Херсоні, 2 лютого 2024 року

Російські війська вдень 11 лютого обстріляли Херсон, внаслідок чого була поранена цивільна жінка, повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«Російські війська з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляли Херсон. Внаслідок цього у Корабельному районі міста отримала поранення 61-річна жінка. Наразі травмована ушпиталена у стані середньої тяжкості», – написав він у телеграмі.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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