Війська РФ обстріляли Херсон, поранена жінка – Мрочко

Російські війська вдень 11 лютого обстріляли Херсон, внаслідок чого була поранена цивільна жінка, повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«Російські війська з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляли Херсон. Внаслідок цього у Корабельному районі міста отримала поранення 61-річна жінка. Наразі травмована ушпиталена у стані середньої тяжкості», – написав він у телеграмі.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.