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Херсонська ОВА заборонила вʼїзд іноземних волонтерів до 39 населених пунктів області

Наслідки обстрілу лікарні в Бериславі Херсонської області, фото ілюстративне
Наслідки обстрілу лікарні в Бериславі Херсонської області, фото ілюстративне

До 39 населених пунктів Херсонської області, які постійно зазнають обстрілів із боку російських військ, не пускатимуть представників іноземних консульських установ чи представництв міжнародних організацій. Про це 5 лютого повідомила обласна військова адміністрація.

«Заборона поширюється на такі населені пункти: Кізомис, Велетенське, Берегове, Янтарне, Дніпровське, Білозерка, Приозерне, Комишани, Зимівник, Антонівка, Придніпровське, Садове, Микільське, Понятівка, Токарівка, Новотягинка, Іванівка, Тягинка, Львове, Ольгівка, Бургунка, Миколаївка, Одрадокам’янка, Козацьке, Веселе, Берислав, Новоберислав, Зміївка, Червоний Маяк, Новокаїри, Республіканець, Милове, Качкарівка, Саблуківка, Дудчани, Гаврилівка, Михайлівка, Золота Балка та Осокорівка. Відповідне рішення ухвалили під час засідання Ради оборони області», – інформує Херсонська ОВА в телеграмі.

Вʼїзд буде дозволений лише після погодження з адміністрацією та військовим командуванням. Таке рішення ухвалене після загибелі двох французьких волонтерів організації HEKS EPER унаслідок удару по місту Берислав. Під час того удару поранень зазнали ще троє французів та українець, який їх супроводжував.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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