Обстріл Херсона: кількість загиблих зросла

Кількість загиблих внаслідок російського артилерійського обстрілу Херсона зросла до чотирьох людей, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.



Раніше було відомо про трьох загиблих.



«Рятувальники гасять автомобіль, який потрапив під артилерійський обстріл у Херсоні близько опівдня. На жаль, врятувати водія та пасажира не вдалося. Всього російський обстріл забрав життя 4 місцевих мешканців. Ще одна людина травмована», – написав він у телеграмі.

Раніше Херсонська ОВА повідомила, що в центрі Херсона під російських обстріл потрапив легковий автомобіль – в машині виявили тіла двох загиблих. Згодом стало відомо про ще одну загиблу людину та пораненого.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.