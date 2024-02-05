Російська армія обстріляла Херсон, відомо про трьох загиблих – ОВА

Російські війська обстріляли Херсон із окупованого лівобережжя, повідомляє місцева влада.

Зокрема, за даними голови області Олександра Прокудіна, в центрі Херсона під обстріл потрапив легковий автомобіль.

«Під час гасіння пожежі рятувальники виявили в салоні машини тіла двох загиблих чоловіків», – повідомив він.

Згодом Прокудін додав, що смертельні поранення отримала 66-річна жінка. Також вибухової травми зазнав 24-річний чоловік.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.