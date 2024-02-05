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Російська армія обстріляла Херсон, відомо про трьох загиблих – ОВА

Наслідки російських обстрілів Херсона, лютий 2024 року
Наслідки російських обстрілів Херсона, лютий 2024 року

Російські війська обстріляли Херсон із окупованого лівобережжя, повідомляє місцева влада.

Зокрема, за даними голови області Олександра Прокудіна, в центрі Херсона під обстріл потрапив легковий автомобіль.

«Під час гасіння пожежі рятувальники виявили в салоні машини тіла двох загиблих чоловіків», – повідомив він.

Згодом Прокудін додав, що смертельні поранення отримала 66-річна жінка. Також вибухової травми зазнав 24-річний чоловік.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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