Окупація Херсонщини й репресії учасників опору: генералу РФ заочно повідомили про підозру – СБУ

Служба безпеки України 5 лютого заочно повідомила про підозру російському генералу Якову Резанцеву, який керував окупацією Херсонської області.

За повідомленням пресслужби, відомство зібрало доказову базу на Резанцева, який командує 49-ю загальновійськовою армією Південного військового округу Росії і 24 лютого «особисто віддав наказ» на захоплення Херсонщини.

«Саме Резанцев наказав за будь-яку ціну захопити стратегічно важливий аеродром у Чорнобаївці. Також загарбники виконували вказівку російського генерала щодо здійснення масованих повітряних атак на цивільну інфраструктуру Херсонщини», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: «Стоїш гола з мішком на голові, а вони торкаються тебе»: що переживають жінки у полоні та в окупації

Також, за даними слідства, протягом окупації правобережжя Херсонщини генерал організовував масові репресії проти учасників руху опору в регіоні.

«За його наказом людей викрадали прямо посеред вулиці або з приватних авто під час перетину російських блокпостів. У такий спосіб російський посадовець виконував завдання Москви щодо поширення кремлівського режиму на півдні України», – заявляє СБУ.

Російському командувачу повідомили про підозру у веденні агресивної війни за попередньою змовою. Служба додає, що тривають заходи з притягнення його до відповідальності.

Російські війська окупували майже всю Херсонську область України на самому початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Збройні сили України у жовтні-листопаді 2022 року звільнили всю правобережну частину Херсонської області, в тому числі обласний центр. Лівобережна частина області залишається в окупації.