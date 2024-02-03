Поліція: вісім жителів Херсонщини були поранені напередодні через російські обстріли

Російські війська 67 разів обстріляли Херсонську область протягом попередньої доби, повідомляє Національна поліція 3 лютого. Загалом, за даними правоохоронців, поранень зазнали вісім місцевих жителів, у тому числі неповнолітній.

«Від ворожих комбінованих атак потерпали Херсон, Білозерка, Кізомис, Садове, Токарівка, Інгулець, Велетенське, Степанівка, Інженерне, Станіслав, Придніпровське, Берислав, Республіканець, Шляхове, Качкарівка, Червоний Маяк, Саблуківка, Миколаївка, Зміївка та Нововоронцовка», – заявляє поліція.

Читайте також: «Відбудова є, роботи нема». Внутрішня міграція на Херсонщині: як це впливає на відновлення

В Інгульці поранені 37-річний чоловік та 59-річна жінка, у селі пошкоджено чотири будинки та автомобіль. Один чоловік зазнав поранення в Білозерці, ще один – у Бериславі.

«В обласному центрі після надпотужного вибуху отримали поранення четверо місцевих жителів: жінки віком 58, 73 та 87 років, а також 17-річний хлопець. У потерпілих мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, контузії, уламкові поранення», – йдеться в повідомленні.

Крім того, російські обстріли пошкодили будинки, навчальні заклади та підприємства в інших населених пунктах.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.