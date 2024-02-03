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МВС: поліція ідентифікувала двох дітей, які загинули через удар Росії по Покровському району

Наслідки російської ракетної атаки на село Рівне біля Покровська. Донецька область, 7 січня 2024 року
Наслідки російської ракетної атаки на село Рівне біля Покровська. Донецька область, 7 січня 2024 року

Поліція встановила особи двох дітей, які загинули через удар Росії по Покровську та селу Рівне на Донеччині на початку січня, заявляє Міністерство внутрішніх справ.

За повідомленням, фахівцям вдалося ідентифікувати семирічного хлопчика, який загинув у Рівному, і 14-річного хлопця, загиблого в Покровську.

«На сьогодні поліцейські ідентифікували дев’ятьох загиблих», – передає МВС.

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Відтак лишається встановити особи ще двох загиблих дітей – хлопчиків 9 та 16 років.

Російські війська 6 січня обстріляли Покровський район ракетами С-300 6 січня. Основний удар прийшовся по Покровську і Рівному. Загинули 11 людей, з них п’ятеро – діти.

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